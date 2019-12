Unesco verwijdert Aalst uit lijst immaterieel cultureel erfgoed

Unesco heeft het carnaval van Aalst zopas verwijderd uit de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat is door het Unesco Comité Immaterieel Erfgoed in Bogota (Colombia) beslist. Het is de eerste keer dat Unesco dat doet. De beslissing werd op applaus onthaald op de samenkomst in Colombia. Het Aalsterse carnaval kwam tijdens de vorige editie in opspraak. Op een praalwagen stonden Joodse karikaturen afgebeeld, met pijpenkrullen, haakneuzen en een grote kist met geld. Er kwam niet alleen kritiek van de Joodse gemeenschap, maar ook de Unesco noemde de karikaturen respectloos.

Aalst Carnaval staat sinds 2010 op de werelderfgoedlijst van de Unesco, maar dreigde die erkenning te verliezen tijdens de bijeenkomst van de Unesco in Colombia. Om die schrapping voor te zijn, besliste de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vorige week – in overleg met de carnavalisten – om het Aalsterse carnaval zelf te laten schrappen van de lijst. “Wij zijn geen antisemieten of racisten. Wie dat blijft beweren, is te kwader trouw. Aalst zal altijd de hoofdstad van spot en satire blijven. Wat men ook probeert: wij laten ons de vleugels niet knippen”, klonk het toen.

bron: Belga