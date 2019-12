Sophie Wilmès komt binnen in Forbes lijst van machtigste vrouwen

Forbes magazine heeft donderdag de top 100 machtigste vrouwen ter wereld gepubliceerd. Een van hen is premier Sophie Wilmès op de 68e plaats, zoals Le Soir vrijdag schreef. De Duitse bondskanselier Angela Merkel leidt de ranglijst voor het negende opeenvolgende jaar, gevolgd door de nieuwe president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en Nacy Pelosi, president van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Sophie Wilmès werd afgelopen oktober aangesteld als premier om Charles Michel op te volgen. Het is voor het eerst dat ze in de lijst staat.

Achter de top drie staan de eerste vrouw die voorzitter is van de Europese Commissie, Ursula von der Leyden, net voor Mary Barra, CEO van General Motors.

Staan ook in het klassement: Oprah Winfrey (20e), Koningin Elizabeth II (40e), Ivanka Trump (42e), Nicola Sturgeon (50e) of Beyoncé (66e), Taylor Swift (71e) en Serena Williams ( 81).

De16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg staat op de 100e plaats.

bron: Belga