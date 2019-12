Schotland wil procedure voor nieuw referendum volgende week al inleiden

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon wil de juridische procedure voor een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid volgende week al inleiden. Dat heeft ze verklaard in een toespraak, waarin ze reageerde op de duidelijke overwinning die haar partij had geboekt. De conservatieve partij van de Britse eerste minister Boris Johnson heeft een absolute meerderheid gehaald bij de parlementsverkiezingen. Maar in Schotland ging de nationalistische partij NSP met de meeste stemmen lopen. De partij haalde 48 zetels binnen, 13 meer dan in 2017.

De partij had eerder al duidelijk gemaakt voorstander te zijn voor een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. “Het is aan het Schotse parlement, en niet aan de regering in Westminster, om uit te maken of en wanneer er een nieuw referendum komt”, deelde Sturgeon daarover mee. “Ik wil dus duidelijk stellen aan de eerste minister: dit is niet gewoon maar een verzoek van mij of de SNP. Het is het recht van het Schotse volk. En u, als leider van een partij die in Schotland verslagen werd, hebt het recht niet om dit in de weg te staan.”

Voor de organisatie van een bindend referendum is eerst de goedkeuring nodig van het parlement in Westminster. Maar de Britse premier Boris Johnson heeft eerder al duidelijk gemaakt dat hij zich tegen zo’n referendum zou verzetten. Heel wat Britse waarnemers vrezen echter dat een aanhoudende weigering het Verenigd Koninkrijk in een constitutionele crisis zou kunnen storten.

In 2014 stemden de Schotten al eens over onafhankelijkheid van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Iets meer dan 55 procent was daar toen tegen. Maar omdat een meerderheid van de Schotten gekant is tegen de brexit, zou een nieuw referendum wel eens in het voordeel van het independence-kamp kunnen uitdraaien.

Bron: Belga