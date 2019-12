Presidentsverkiezingen Algerije – Nieuwe president reikt de hand naar manifestanten

De nieuwe Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune reikt de hand naar de manifestanten die deel uitmaken van de protestbeweging Hirak, die al bijna 10 maanden elke week op straat komt. Hij roept op tot een dialoog. Vrijdag kwamen duizenden mensen op straat na de overwinning van Tebboune. Ze scandeerden onder meer dat de verkiezingen werden gemanipuleerd.

“Ik reik de hand naar de Hirak voor een dialoog om een nieuw Algerije op te bouwen”, aldus Tebboune, die premier was onder de afgezette premier Abdelaziz Bouteflika, tijdens zijn eerste persconferentie na zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen van donderdag.

Hij zegt ook bereid te zijn om de Grondwet aan te passen, en die aanpassing te laten stemmen tijdens een referendum. Bouteflika had in maart al voorgesteld om een “nationale conferentie” op poten te zetten, die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de aanpassing van de Grondwet. Dat voorstel was echter niet voldoende om zijn afzetting te vermijden.

Tebboune verklaarde ook de persvrijheid te zullen verdedigen. “Er zal een nieuwe verkiezingswetgeving komen en we zullen eindelijk het geld uit de politiek halen”, voegde hij ook toe. Hij zei een staat te willen bouwen die gezuiverd is van corruptie en van corrupte figuren, zo verwijzend naar de entourage van Bouteflika.

Tebbouna werd door Bouteflika drie maanden na zijn benoeming als premier ontslagen, nadat hij zijn peilen gericht had op oligarchen die een nauwe band hadden met Bouteflika. Onder hen ook de broer van de president.

“Ik zal altijd aan de kant staan van de jongeren en hun integratie in de politieke en econmische wereld”, zei hij nog op het einde van de persconferentie.

Bron: Belga