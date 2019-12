Peiling: Vlaams Belang groeit verder, Open Vld zakt onder de grens van tien procent

Mochten er vandaag verkiezingen zijn, zou Vlaams Belang de grootste partij zijn met 27,3%. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM NIeuws, RTL en Le Soir. N-VA zou de tweede partij zijn met 22%. De andere partijen volgen op grote afstand. Open Vld zakt onder de grens van tien procent. In dezelfde peiling drie manden geleden was Vlaams Belang al de grootste partij, met een kwart van de stemmen. Daar komt nu nog eens 2,5 procentpunt bij, zodat de uiterst rechtse partij nu bijna tien procentpunten boven het verkiezingsresultaat uitkomt. Samen met N-VA, dat op 22% gepeild wordt, komt Vlaams Belang aan meer dan 49%. Tegenover de vorige peiling blijft N-VA stabiel, maar de Vlaams-nationalisten zitten meer dan drie procentpunten onder het verkiezingsresultaat.

De andere partijen volgen op grote afstand. CD&V zit net boven en Groen net onder de 11%. Het verlies van Open Vld is opvallend: de partij duikt net onder de grens van 10 procent. PVDA groeit verder in Vlaanderen en zit met 8,5% de sp.a (8,9%) op de hielen.

In Franstalig België verandert er niet veel. In Wallonië blijft de PS blijft de grootste, voor de MR. Ecolo en PTB (of PVDA), respectievelijk de derde en vierde partij, blijven groeien. In Brussel blijft Ecolo (19,7%) de grootste partij.

De peiling is uitgevoerd van 29 november tot en met 6 december bij 2.508 respondenten: 983 in Wallonië, 999 in Vlaanderen en 526 in de 19 gemeentes van het Brussels Gewest. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel.

bron: Belga