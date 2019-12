Parlement keurt begroting meerderheid tegen oppositie goed

Het Brusselse Parlement heeft vandaag de begroting 2020 van het Brussels Gewest, de Agglomeratie Brussel en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Dat gebeurde na een plenair debat dat donderdag en vrijdag in beslag nam. Zoals duidelijk werd tijdens het plenaire debat over de beleidsverklaring en over de begroting, wordt het vooral uitkijken naar de begrotingscontrole in de lente. De Brusselse regering heeft immers aangekondigd dat bij die gelegenheid een aantal grote nieuwe initiatieven van de regering Vervoort III in de startblokken gezet zullen worden.

bron: Belga