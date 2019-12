“Paars-groen ook niet makkelijk, maar misschien makkelijker dan paars-geel”

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) roept PS en N-VA op te stoppen met elkaar “zware woorden” en verwijten naar het hoofd te slingeren. De MR-minister blijft ervan overtuigd dat PS en N-VA moeten nagaan of ze samen een regering kunnen vormen. Tegelijk geeft Crucke wel toe dat paars-groen “misschien makkelijker” is dan paars-geel. Dat zei de MR-minister in het VRT-radioprogramma “De Ochtend”. Voor zover de paars-gele piste nog niet dood was, heeft PS-voorzitter Paul Magnette donderdag wellicht de doodsteek gegeven aan een mogelijke regering tussen PS en N-VA. In een interview op de RTBF noemde Magnette de N-VA een gevaarlijke partij en zei hij dat N-VA-voorzitter Bart De Wever er alles aan gedaan heeft om niet tot informateur te worden benoemd. Eerder deze week heeft De Wever zelf ook een aantal forse uitspraken gedaan over de nota van gewezen informateur Magnette, denk aan de beeldspraak over de “Vlaamse tandpasta” tegen de “roodgroene pap”.

Volgens Waals MR-minister Jean-Luc Crucke moeten beide partijen stoppen met de “zware woorden”. “De uitspraken van meneer De Wever hebben ons gekwetst. Maar ook Magnette gebruikt zware woorden tegenover de andere gemeenschap”, aldus Crucke.

Crucke blijft er wel bij dat N-VA en PS eerst moeten kijken of ze nog kunnen samenwerken. “Dat is de eerste zaak waar de twee jonge voorzitters (informateurs George-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V), red.) naar moeten kijken”, meent Crucke. Als zou blijken dat een regering met PS en N-VA samen niet kan, dan moet men volgens Crucke “zien of we met de andere democratische partijen kunnen verder gaan”. De paars-groene piste lijkt dan open te liggen. “Dat wordt ook niet makkelijk, maar misschien makkelijker dan paars-geel”, besloot Crucke.

