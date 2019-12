Oostenrijkse FPÖ zet ex-voorzitter Strache uit de partij

De Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ heeft vandaag ex-voorzitter Heinz-Christian Strache uit de partij gezet, na maanden van beschuldigingen rond corruptie tegen hem. Dat heeft de huidige partijleider Norbert Hofer gemeld. De beschuldigingen tegen Strache begonnen in mei, nadat Duitse media beelden had verspreid waarin hij bij een vrouw die zich voorstelt als de nicht van een Russische oligarch hengelt naar illegale partijfinanciering, in ruil voor overheidsopdrachten.

De zogenaamde “Ibizavideo”, genoemd naar het Spaanse eiland waar de ontmoeting plaatsvond, leidde tot de val van de regering met daarin FPÖ en de ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz. “We starten met een schone lei. Ibiza is geschiedenis en we kunnen nu verder kijken naar de toekomst”, aldus Hofer tijdens een persconferentie.

De gerechtelijke autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar Strache voor mogelijk machtsmisbruik en gaan ook na of Strache partijgeld gebruikt heeft voor persoonlijke uitgaven.

Strache legde al zijn politieke functies neer in mei, maar had sindsdien wel aangegeven dat hij mogelijk zou terugkeren naar de politiek. Het ontslag bij de FPÖ zet mogelijk de deur open voor comeback voor Strache in de nieuwe partij Alliantie voor Oostenrijk, die donderdag door drie voormalige FPÖ-leden werd opgericht.

“De enorme steun die ik de afgelopen weken en maanden van de bevolking heb gekregen, doet me nog meer nadenken over een politieke comeback in 2020”, zei Strache vandaag.

bron: Belga