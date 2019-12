“Nog veel banen op het spel”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) feliciteert Boris Johnson met zijn “verpletterende overwinning” bij de Britse verkiezingen. Volgens Jambon is het duidelijk dat de brexit nu zeker zal plaatsvinden. Daarbij is volgens Jambon het “horrorscenario” van een no-deal vermeden. “Maar er staan nog steeds veel banen op het spel”, zo zei Jambon in het VRT-radioprogramma “De Ochtend”.

Met de grote verkiezingsoverwinning van de Conservatieve Party van Boris Johnson in Groot-Brittannië is het volgens Vlaams minister-president Jan Jambon duidelijk dat de brexit tegen eind januari 2020 zal plaatsvinden.

Nog volgens Jambon is het “horrorscenario” van de no-deal vermeden. In dat scenario zouden er 28.000 banen in Vlaanderen in gevaar zijn. “Maar ook met de huidige deal verdwijnen mogelijk nog 15.000 banen. Er is nog werk aan de winkel”.

bron: Belga