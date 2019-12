Moslims vrezen toename van islamofobie na overwinning Conservatives

De Muslim Council of Britain, de grootste moslimgroep in Groot-Brittannië, vreest voor toenemende islamofobie na de grote overwinning van de Conservatieve partij van Boris Johnson. “Johnson heeft een meerderheid verkregen, maar we merken dat er angst is bij de moslims in heel het land”, aldus secretaris-generaal van de groep Harun Khan. “We zijn de verkiezingsperiode ingegaan met oude zorgen over onverdraagzaamheid in onze politiek en binnen de heersende partij.” Volgens Khan heeft geen enkele verkiezingscampagne ooit zoveel verdeeldheid geschept.

“Nu vrezen we dat de overheid beschikt over een hapklare vorm van islamofobie”, zei hij, verwijzend naar het “hapklare brexit-akkoord” van Johnson. “Johnson heeft heel veel macht gekregen, en we hopen dat hij die voor alle Britten op een verantwoorde manier gaat gebruiken.”

Critici hebben Johnson al vaker beschuldigd van het aanzetten tot islamofobie en stellen dat hij er niet in slaagt om negatieve gevoelens tegenover moslims uit zijn partij te verbannen. Ook wordt hij beschuldigd van andere racistische uitspraken. Johnson zelf ontkent de beschuldigingen en noemt zijn controversiële uitspraken politiek geklets.

Groepen als Stand up to Racism hebben voor vrijdagavond opgeroepen tot betogingen onder het motto “Not my prime minister – resist racist Johnson” in Londen en in andere steden.

bron: Belga