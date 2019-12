Michel dringt aan op snelle ratificatie terugtrekkingsakkoord

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel heeft voor aanvang van de tweede dag van de Europese top in Brussel de Britse premier Boris Johnson gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. “We verwachten nu dat het Britse parlement zo snel als mogelijk stemt over het terugtrekkingsakkoord”, verklaarde Michel. Nu de stembusgang de conservatieve partij van Johnson een absolute meerderheid heeft opgeleverd, verwacht Michel dat Westminster “zo snel als mogelijk” het echtscheidingsakkoord beklinkt. Het Britse vertrek is immers voorzien op 31 januari 2020. Meteen daarna kunnen dan de onderhandelingen over de toekomstige relaties van start gaan.

“Wij zijn er klaar voor”, blikte Michel vooruit. De voorzitter van de Europese Raad hoopt op “loyale” onderhandelingen, die uitmonden in een akkoord dat een “nauwe relatie” tussen de Britten en het Europese vasteland behoudt, zowel op vlak van handel als op andere domeinen, zoals veiligheid en defensie. In de onderhandelingen willen de Europeanen wel garanties afdwingen dat de Britten hen na de brexit geen oneerlijke concurrentie gaan aandoen. “Het wordt belangrijk om te waken over de belangen van de Europese eenheidsmarkt en een gelijk speelveld”, zei Michel.

Ook als de Britten op 31 januari de Europes instellingen verlaten, blijft het land nog elf maanden deel uitmaken van de eenheidsmarkt en de douane-unie. Die overgangsperiode kan verlengd worden, maar Johnson heeft in de campagne beloofd dat hij geen verder uitstel wil en binnen dat korte tijdsbestek een akkoord wil sluiten. Is dat realistisch? “Ik ga geen voorspellingen doen, gebaseerd op onze ervaringen uit het verleden. Ik hoop dat we hard kunnen samenwerken met de Britse regering. Het is heel belangrijk om burgers en bedrijven zo snel mogelijk stabiliteit en zekerheid te geven, zowel de Europese als de Britse”, antwoordde Michel.

