Mexico ratificeert handelsdeal tussen Noord-Amerikaanse landen

Mexico heeft de handelsdeal, die Mexicaanse, Canadese en Amerikaanse regeringen dinsdag overeen zijn gekomen, geratificeerd. De Senaat keurde de overeenkomst donderdagavond goed met 107 stemmen voor en 1 tegen. Het USMCA (Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord) vervangt het vroegere NAFTA. Het werd ruim een jaar geleden door de leiders van de drie landen ondertekend, maar het akkoord werd later nog herzien. De aanvullende protocollen werden dinsdag pas door de drie landen ondertekend in Mexico-Stad.

Mexico had de oorspronkelijke overeenkomst al geratificeerd, als de enige van de drie landen, en deed het nu ook met de nieuwe versie. Nu is het de beurt aan de parlementen van de Verenigde Staten en Canada, tweette de president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador. In Washington zal dat niet voor begin volgend jaar gebeuren.

bron: Belga