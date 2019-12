Klimaatconferentie Madrid – Activisten waarschuwen: “de oceaan komt eraan, en wij ook”

Bijna 300 klimaatactivisten van verschillende organisaties hebben vrijdag samen betoogd op de klimaatconferentie in Madrid om hun teleurstelling uit te drukken over de resultaten van de top. Die loopt op zijn einde, maar veel landen hebben al beslist om zich pas tijdens de volgende top, in Glasgow in 2020, echt ambitieus te tonen. Leden van Extinction Rebellion hebben zich vastgeketend voor de hoofdzetel van de klimaatconferentie. “We hebben ons vastgeketend omdat onze toekomst gedoemd is. We staan hier voor de grootste ‘greenwashing’-operatie van het jaar”, aldus een deelnemer aan de actie.

De militanten van organisaties als, Extinction Rebellion, Greenpeace of Fridays for future, riepen slogans als “de oceaan komt eraan, en wij ook”. “We denken dat de verlenging van de top zal leiden tot het voortzetten van de onderhandelingen over kwesties die in werkelijkheid geen impact hebben op het leven van de mensen”, aldus woordvoerder van Extinction Rebellion Alberto Rico.

“Als de COP25 even teleurstellend eindigt als verwacht, gaan we de protestbeweging uitbreiden en doen we verder in Glasgow”, zegt ook een lid van Fridays for Future, de groep die geïnspireerd werd door de klimaatspijbelacties van Greta Thunberg.

Extinction Rebellion is dan weer bereid om de COP26 in Glasgow te verstoren als de onderhandelingen over het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen op hun huidige, trage ritme worden voortgezet.

