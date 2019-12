Jupiler Pro League – Moeskroen wint burenduel en duwt Kortrijk nog wat dieper in de put

Moeskroen heeft vrijdag op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League met 1-2 gewonnen bij de buren van KV Kortrijk. De Kortrijkzanen tellen nu 2 op 24 uit hun laatste acht duels. KV Kortrijk moest de geblesseerde Lepoint missen, die werd vervangen door De Sart. Bij de bezoekers ontbrak kapitein Mohamed, zijn plaats werd ingenomen door Hocko. Kortrijk was met voorsprong de betere ploeg van de openingsfase, maar sprong slordig om met zijn kansen. Met de rust in zicht tikte Ilombe Mboyo (38.) dan toch de 1-0 in doel na doorkoppen van De Sart.

Meteen na de rust werd Frabrice Olinga (48.) vrijgelaten bij een hoekschop, hij kon zo de gelijkmaker hoog in het doel hengsten. Kortrijk ging nadien nog actief op zoek naar de 2-1. Het kreeg verschillende kansen, maar deed daar net als in het eerste halfuur niets mee. Toen Van der Bruggen aan de overkant Olinga tegen de grond werkte, was het zelfs Moeskroen dat de kans kreeg om de wedstrijd te beslissen. Stipe Perica (79.) plaatste zijn elfmeter goed en schonk de bezoekers tegen de gang van het spel in de zege.

In het klassement rukt Moeskroen op naar de achtste plaats met zijn 26 punten. Kortrijk heeft tien punten minder en is pas dertiende.

bron: Belga