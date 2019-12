Handelsoorlog VS-China – “Trump ondertekent handelsdeal met China”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn handtekening gezet onder een voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Dat zou betekenen dat nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen die zondag zouden ingaan, worden opgeschort.

Eerder op de dag meldde Trump al op Twitter dat de VS dicht bij een “grote deal” met China zijn en dat beide partijen graag een akkoord willen sluiten in het slepende handelsconflict. Het gaat dan om een zogenoemde ‘fase 1-deal’, die de inzet moet worden voor een breder handelsakkoord tussen beide economische grootmachten. Bronnen hadden vervolgens gemeld dat er een principeakkoord is gesloten tussen de twee landen.

Naar verluidt hebben Amerikaanse onderhandelaars de Chinezen aangeboden de nieuwe tarieven te schrappen in ruil voor toezeggingen door Peking bij aankopen van Amerikaanse landbouwproducten. Ook zou Washington bereid zijn om bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met wel de helft te verlagen.

In ruil zal Peking volgend jaar 50 miljard dollar aan landbouwproducten uit de VS importeren, stellen de bronnen. Dat is het dubbele van wat China importeerde in 2017, toen de handelsoorlog met Amerika nog moest uitbreken.

bron: Belga