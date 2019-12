“CD&V is niet zomaar te koop”

Als het van CD&V-minister Pieter De Crem afhangt, moet de N-VA betrokken worden bij de vorming van de nieuwe federale regering en moet er absoluut een Vlaamse regeringsmeerderheid zijn in de Kamer. Dat heeft De Crem gezegd in “De Ochtend”. Nog volgens De Crem gaat zijn partij niet zomaar een paars-groen alternatief depanneren. “Wij zijn niet zomaar te koop. Er zijn nog heel wat kiezels die moeten opgelost worden”. Na de forse uitspraken tussen N-VA en PS de afgelopen week, lijkt een paars-gele federale regering helemaal uitgesloten. Toch blijft CD&V-minister Pieter De Crem resoluut vasthouden aan de noodzaak van een Vlaamse meerderheid op federaal niveau. “Ons uitgangspunt blijft dat er een Vlaamse meerderheid moet zijn in de federale Kamer. N-VA is de grootste partij en moet bij initiatieven betrokken worden”, aldus De Crem in “De Ochtend”.

De Crem is scherp voor PS-voorzitter en gewezen informateur Paul Magnette. Die laatste noemde N-VA donderdag een gevaarlijke partij en zei dat N-VA-voorzitter Bart De Wever geen informateur wilde worden. “Dat is een pure anti-N-VA-communicatie. Het is de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet”, aldus De Crem.

De CD&V-minister is niet mals voor gewezen informateur Magnette. “De wijze waarop we tijdens de informatieperiode van Magnette behandeld zijn, was respectloos”, meent De Crem. Volgens hem werd CD&V “pas op het einde gehoord”.

Nog volgens De Crem is CD&V niet zomaar van plan om aan te sluiten bij een paars-groene meerderheid. “Wij zijn niet zomaar te koop”, aldus De Crem. Volgens De Crem moeten er eerst heel wat “kiezels” uit de schoen gehaald worden. Zo mag het socio-economische beleid van de Zweedse regering niet zomaar overboord gegooid worden, moet er rond de ethische dossiers (abortus, euthanasie) rekening gehouden worden met de CD&V en moeten ook een aantal communautair gevoelige kwesties, denk bijvoorbeeld aan de vliegwet of de artsencontingentering, kunnen besproken worden.

bron: Belga