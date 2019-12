Het Hof van Cassatie verwerpt de cassatieberoepen die koning Albert II had ingesteld tegen twee arresten van het Brusselse hof van beroep. In zijn twee arresten had het hof van beroep geoordeeld dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan. Het dossier keert nu terug naar het hof van beroep, en de resultaten van het DNA-onderzoek kunnen nu bekendgemaakt worden.

bron: Belga