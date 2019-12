Britse verkiezingen – VS herbevestigen engagement voor post-brexit handelsakkoord met VK

De Verenigde Staten hebben vrijdag, een dag na de grote overwinning van Boris Johnson bij de Britse verkiezingen, hun engagement voor een post-brexit handelsakkoord met Groot-Brittannië bevestigd. Washington wil de sterke economische relatie tussen de twee landen versterken, door een algemeen vrijhandelsakkoord te tekenen met Groot-Brittannië van zodra het land officieel uit de Europese Unie stapt, aldus woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Morgan Ortagus in een bericht waarin hij Johnson feliciteert.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde tijdens een persconferentie eerder op de dag ook al dat de overwinning van “zijn vriend” Johnson een goed voorteken is voor zijn eigen herverkiezing in 2020. “Groot-Brittannië en de VS zullen nu vrij zijn om een enorm nieuw handelsakkoord af te sluiten na de brexit. Deze deal kan mogelijk veel groter en winstgevender zijn dan eender welke andere deal die ooit werd afgesloten met de EU”, schreef Trump ook op Twitter.

Johnson zijn Conservatives haalden 365 van de 650 zetels binnen.

Bron: Belga