Britse verkiezingen – Sturgeon legt tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid definitief terug op tafel

Nicola Sturgeon, de leider van de Schotse nationalisten van SNP, wil een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. Dat zei ze tijdens de campagne al, maar dankzij de grote verkiezingsoverwinning waar de partij op afstevent, “heeft ze het mandaat om de mensen opnieuw de keuze te geven”, klonk het donderdagnacht. De SNP van Nicola Sturgeon stevent af op 55 zetels, een winst van 20 zitjes en goed voor bijna alle 59 zetels in Schotland. “We willen de Schotse toekomst opnieuw in Schotse handen, dat is de belangrijkste boodschap van vanavond”, reageerde Sturgeon bij de BBC.

De Schotse is veel minder tevreden met het algemene resultaat. De Conservatieven van zittend premier Boris Johnson halen volgens de laatste projecties vlotjes een absolute meerderheid, wat hem een vrijgeleide geeft om het Verenigd Koninkrijk op 31 januari uit de EU te loodsen. De Schotten zijn over het algemeen tegen de brexit gekant. “Het resultaat is grimmig”, aldus Sturgeon. “Maar de Schotten hebben een keuze voor een andere toekomst. Ik heb een duidelijk mandaat om Schotland die keuze te geven, daar bestaat geen twijfel over. En dan is het aan het volk om te kiezen. Maar Johnson heeft niet het recht om Schotland uit de EU te halen, en heeft niet het recht om ons die keuze af te nemen”, zei ze.

In 2014 stemden de Schotten al eens over onafhankelijkheid van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Iets meer dan 55 procent was daar toen tegen, maar de brexit zou de uitslag wel eens in het voordeel van het independence-kamp kunnen doen kantelen.

