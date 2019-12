3 tips voor een geslaagd kerstfeest

Kerstmis, dat is gezellig samen aan tafel met familie of vrienden… maar vaak ook met een portie stress in de keuken.

Niets voor jou? Volg dan deze drie simpele tips en laat je inspireren door eenvoudige maar heerlijke kerstrecepten.

TIP 1: PLAN TOT IN DE PUNTJES

Zorg ervoor dat je op tijd weet wat je wil maken. Zo voorkom je dat stress toeslaat en je kerstdiner uitdraait op een avondje pizza.

TIP 2: DOE ZO VEEL MOGELIJK OP VOORHAND

Groenten kan je op voorhand snijden en bewaren in de frigo. Serveer je puree of kroketten bij je hoofdgerecht voor kerst? Ook die kan je gerust op voorhand klaarmaken. Idem voor marinades of vinaigrettes.

Buiten de keuken is het een goed idee om je tafel op voorhand te dekken. Dit kan enkele uren of zelfs de avond voor je gasten aankomen.

TIP 3: KOOP SLIM

Vermijd de drukte door zoveel mogelijk producten tijdig in huis te halen. Denk aan de chocolade voor het kerstdessert, aardappelen voor de puree en eieren en suiker voor wafeltjes of cake. Zo moet je enkel nog voor de verse producten zoals groenten, vis en vlees de mensenmassa trotseren. Slim winkelen kan trouwens op elk moment.

En, voor alles wat lekker is om in onze feestelijke recepten te gebruiken, vind je in de winkel een even lekkere bioversie. Of haal je ingrediënten recht van bij de boer. Verser kan niet.

In de seizoenkalenders van Lekker van bij ons kan je opzoeken welke groenten, fruit en vissoorten op dit moment op hun best zijn.

Op zoek naar een eenvoudig menu voor Kerstmis? www.lekkervanbijons.be