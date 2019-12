Zo voorkom je dat je planten deze winter sterven

Planten verzorgen is een kunst op zich. Ook al staan ze binnen, toch krijgen ook zij te maken met de voor- en nadelen van de verschillende seizoenen. In de zomer moet je oppassen dat je planten niet verbranden door de sterke zon, maar ook in de winter is de kans groot dat heel wat van je groene vrienden komen te overlijden.

Als je denkt dat kamerplanten in de winter geen andere verzorging nodig hebben dan tijdens de rest van het jaar, dan heb je het grondig fout. Er zijn namelijk een aantal dingen waar je tijdens de koudste maanden van het jaar op moet letten om je urban jungle in leven te houden.

Water

Ten eerste is het van belang om je planten tijdens de wintermaanden minder water te geven. Door de droge lucht van de verwarming kan het gebeuren dat de bovenste laag aarde sneller uitdroogt, maar dat betekent niet per se dat je je planten water moet geven. Check altijd even dieper in de aarde om te zien hoe nat of droog je groene huisgenoten staan. De meeste planten hebben tijdens de winter minder water nodig omdat ze dan niet groeien en dus minder energie verbruiken. Ook voeding geven is meestal niet nodig.

Ramen

Ten tweede besteed je best wat extra aandacht aan de planten die voor een raam staan. In de zomer bestaat de kans dat die komen te verbranden, maar in de winter kan het gebeuren dat ze daar te koud staan. Vaak komt er toch nog wat tocht door de spleten van je kozijnen en laat dat nu iets zijn waar planten een bloedhekel aan hebben. Komen de bladeren tegen het glas, dan kunnen ze kou vatten en is je plant waarschijnlijk binnen de kortste keren dood. Verplaats je planten tijdens de winter dus en geef ze weliswaar een lichtrijk plekje, maar vermijd dat ze te dicht bij een raam staan.

Radiator

Ten laatste is de radiator een ware plantenvijand. Zoals gezegd drogen ze de lucht uit, terwijl je urban jungle net van een hoge luchtvochtigheid houdt. Besproei je planten dus meermaals per week met een plantenspuit om te vermijden dat ze uitdrogen. Een plant net boven de verwarming zetten, is trouwens nooit een goed idee.