Voorregistraties Tomorrowland gaan zaterdag van start

De zomer lijkt nog erg veraf, maar toch is het al tijd om je festivalprogramma te plannen. Vanaf zaterdag 14 december gaan de voorregistraties voor Tomorrowland 2020 namelijk van start. Zet je wekker, houd je laptop bij de hand en train je reflexen want dit is een cruciaal moment.

Even voor de duidelijkheid: het gaat hier nog niet om de ticketverkoop, daarop is het wachten tot in januari. Maar vanaf zaterdag kan je je via je persoonlijke Tomorrowland-profiel registeren om deel te nemen aan de ticketverkoop. Ben je bij de eerste twintig registraties van jouw land, dan krijg je bovendien de kans om je ticket als eerste te bemachtigen. Tomorrowland zal in 2020 in het teken staan van ‘The Reflection of Love’.

