Na het eclatante succes van ‘De Bucketlist Kalender’ en het ‘Bucketlistboek voor Koppels’, heeft de zelfverklaarde seriële multitasker Elise De Rijck 366 uitdagingen verzameld die je samen met je geliefde moet doen in het aanstaande schrikkeljaar. Zo kan je in 2020 samen op een tandem rijden, elkaar een pedicure geven of misschien zelfs spaghetti eten zoals in Lady en de Vagebond. Elke opdracht is gemakkelijk uitvoerbaar en vereist weinig tot geen voorbereiding. Het ideale cadeau voor geliefden.

Elise De Rijck, De bucketlistkalender voor koppels, Lannoo, 732 p., 14,99 euro