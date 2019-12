VIDEO. Viespeuk hackt camera in slaapkamer van meisje: “Ik ben je beste vriend”

Een pervert heeft zichzelf toegang verleend tot een camera in de slaapkamer van een Amerikaans meisje. Zo praatte hij tegen haar en kon hij zien wat er in de kamer gebeurde.

Ashley LeMay installeerde onlangs een camera in de slaapkamer van haar drie dochters in DeSoto County (Mississippi). Op die manier kon ze hen in het oog houden tijdens haar nachtshiften als verpleegster.

Vreemde stem

Vier dagen later begon de camera, van het merk Ring, vreemd te doen. Aanvankelijk begon het ding muziek af te spelen, maar later praatte een man tegen Ashleys dochter Alyssa. “Ik ben je beste vriend”, zei hij. Alyssa schrok en riep haar mama. “Ik ben de kerstman. Wil je mijn beste vriend niet worden?”, vroeg de man, die haar later ook aanspoorde om destructief gedrag te vertonen.

Gelukkig ontdekte de vader van Alyssa al snel wat er gaande was en haalde hij de camera uit de slaapkamer. “Ze konden mijn dochters zien slapen en omkleden. Ze konden alles zien”, vertelde Ashley aan WMC.

Inloggegevens achterhaald

Een woordvoerder van Ring zei dat ze het incident onderzocht hebben, maar dat het veiligheidslek niet aan hen lag. De hacker had allicht hun inloggegevens achterhaald. Ring adviseert om gebruik te maken van twee-factor-authenticatie en sterke wachtwoorden.