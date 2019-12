VIDEO. Om deze gevaarlijke reden geef je je kerstboom maar best water

Een kerstboom in huis is erg gezellig maar kan ook voor gevaar zorgen als je er niet veilig mee omspringt. Om brandgevaar te voorkomen is het belangrijk om je kerstboom regelmatig water te geven.

Het ‘National Institute of Standards and Technology’ testte onlangs het brandrisico bij een kerstboom die water krijgt en een droog exemplaar. Daaruit bleek dat de droge kerstboom in minder dan een minuut volledig opgebrand was en de kamer daarbij in lichterlaaie zette. De gewaterde kerstboom vatte amper vuur en doofde uiteindelijk uit zichzelf uit.

Geen kaarsen in buurt van kerstboom

We mogen dus concluderen dat het van groot belang is om je kerstboom regelmatig water te geven. Bovendien zet je best geen kaarsen of andere vuurbronnen, zoals sigaretten, te dicht bij je kerstboom.

Dat lijkt logisch, maar toch komen huisbranden als gevolg van een brandende kerstboom nog al te vaak voor. “Tussen 2014 en 2016 werden er in de Verenigde Staten honderd huisbranden veroorzaakt door kerstbomen”, aldus de Consumer Product Safety Commission.