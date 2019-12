Tom Felton aka Draco Malfidus is in België

Heb jij er altijd al van gedroomd om Tom Felton aka Draco Malfidus uit ‘Harry Potter’ tegen het lijf te lopen? Dan zou dit weleens je kans kunnen zijn. De acteur speelt namelijk mee in de Nederlandse oorlogsfilm ‘Slag om de Schelde’, waarvan de opnames voor een deel in ons land plaatsvinden.

Heel vaak krijgen we in België niet de kans om internationale acteurs tegen te komen. Dus wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt, moet je die natuurlijk met beide handen grijpen.

Sint-Truiden

Enkele weken geleden was er al goed nieuws voor onze Noorderburen, want toen was Tom Felton in het Nederlandse stadje Arnhem. Maar nu zijn ook wij aan de beurt. Voor de opnames van ‘Slag om de Schelde’ vertoeft de acteur momenteel namelijk in de Limburgse stad Sint-Truiden. En daar blijft het niet bij. Felton maakt duidelijk van de gelegenheid gebruik om ook de rest van België te verkennen. Hij werd bijvoorbeeld al gespot in Korsakov, een café op het Mechelseplein in Antwerpen. Voel je je geroepen om Draco in het echt et bewonderen, dan raden we je aan om een roadtrip naar Limburg te ondernemen.