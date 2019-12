GAMES. Just Dance 2020: na 10 jaar is het nog altijd feest

Waar is de tijd dat ‘Just Dance’ een mini-spelletje binnen ‘Raving Rabbids’ was? Intussen staat de game stevig op eigen benen en heeft hij de hele wereld veroverd. En nu viert hij zijn tiende verjaardag met een nieuwe release.

Sommige games krijgen elk jaar een nieuwe versie, zoals ‘FIFA’, ‘Call of Duty’ en… ‘Just Dance’. Alsof het niks is, doet de dansgame nu al tien jaar de spelers voor het scherm springen, zwieren en shaken. ‘Just Dance’ zag het daglicht in 2009 op Wii en de editie ‘2020’ is officieel ook de laatste titel die nog voor die console op de markt komt. Nochtans is de productie van dat platform intussen al zes jaar stopgezet. Om maar een idee te geven van het succes dat de ‘Just Dance’-licentie door de jaren geoogst heeft.

Never change a winning formula

Gedurende die tien jaar is het recept voor ‘Just Dance’ maar weinig geëvolueerd. Met zijn overwegend flashy en fluorescerende kleurtjes is dit een game die je in een oogwenk herkent. De bedoeling is nog steeds om de choreografieën na te bootsen die een dansend silhouet op het scherm voordoet, op de tonen van een recente hit. Hoe nauwkeuriger je de bewegingen imiteert, hoe meer punten je scoort. ‘Just Dance’ is een van die games die plezieriger zijn als je hem met anderen samen speelt. Hij is dan ook een ideale manier om een avondje onder vrienden of familie wat leven in te blazen. ‘Just Dance’ is trouwens niet alleen geestig, de fysieke inspanningen doen je lichaam ook deugd. Je gelooft ons niet? Probeer maar een paar liedjes na elkaar uit. Je zal meteen voelen hoeveel energie het kost.

Vroeger had je een controller nodig om ‘Just Dance’ te spelen maar sinds een paar jaar kan je ook dansen met je smartphone in de hand. Die pikt je bewegingen op en bepaalt je score. Dat gaat ten koste van precisie, maar het grote voordeel is dat je op die manier met zes spelers tegelijk voor hetzelfde scherm kan gaan staan. Het enige wat je moet doen, is de gratis app ‘Just Dance Controller’ downloaden.

Belgisch talent op de playlist

Voor de revolutionaire nieuwe ideeën moet je dus niet bij ‘Just Dance 2020’ zijn. De voornaamste nieuwigheden staan op de playlist, met 40 nieuwe liedjes en choreografieën. Zoals gewoonlijk gaat het om een mix van recente hits, nostalgische nummers en plezierige/maffe songs (dit jaar bijvoorbeeld ‘Baby Shark’). Onder meer Billie Eilish, Ariana Grande, The Black Eyed Peas en Skrillex doen deze keer ook mee. Liefhebbers van Franstalige muziek kunnen zich uitleven op ‘Le Bal Masqué’ van La Compagnie Créole. En we zien de blijde aankomst van de K-Pop (Blackpink). Maar de opvallendste vaststelling is dat ‘Just Dance’ voor het eerst ook een Vlaamse song bevat, en die eer gaat naar K3 met hun ‘10.000 luchtballonnen’.

Om die song tevoorschijn te toveren, moet je wel overschakelen naar de ‘Kids’-modus. Is het jou eerder te doen om calorieën te verbranden? Dan kies je best voor de ‘Sweat’-modus. De ‘Coop’-modus is dan weer opnieuw van de partij. En tot slot — hoe kan het anders met een verjaardagseditie? — is er een ‘All Stars’-modus, die de beste songs uit de vorige ‘Just Dance’-releases bundelt.

Ons oordeel

De serie ‘Just Dance’ moet het vooralsnog niet van de radicale omwentelingen hebben. ‘Just Dance 2020’ ligt perfect in de lijn van de vorige edities en biedt dus een stevige portie plezier aan. Met de feestdagen in aantocht kan je zoals altijd bij deze game terecht om je woonkamer om te toveren tot een wilde danstent, met vrienden of in je eentje.

(tw)