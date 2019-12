BIZAR. Jongeman ontkomt aan de dood dankzij Siri

De technologische revolutie heeft de mens luier gemaakt, maar er zitten ook positieve kanten aan al die smartphones en virtuele assistenten. Dat heeft de 18-jarige Amerikaan Gael Salcedo aan den lijve ondervonden. Hij heeft zijn leven namelijk te danken aan niemand minder dan de behulpzame dame genaamd Siri.

Salcedo was zoals elke ochtend met de auto op weg naar school toen het dramatische ongeluk plaatsvond. Zijn auto reed over een ijsplek, begon te slippen en niet veel later plonsde de tiener met wagen en al in de Winnebago-rivier in Mason City.

“Bel 911!”

Gael raakte in paniek en deed de raampjes van zijn auto naar beneden om naar buiten te kunnen. Dat lukte echter niet en al snel vulde de auto zich met ijskoud water. Salcedo begon onderkoelingsverschijnselen te vertonen en in alle chaos kon hij zijn smartphone niet vinden om de hulpdiensten te bereiken. Als laatste redmiddel richtte hij zich daarom tot de virtuele assistente: “Siri, ben 911!” En dat deed ze. Niet veel later was de brandweer van Mason City ter plaatse, waarna Gael gered werd van een gewisse dood.