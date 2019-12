BIZAR. Amerikaans strand wordt overspoeld door penissen

Op vakantie kiezen de meeste mensen ervoor om een zandstrand te bezoeken. Enkele uitzonderingen geven de voorkeur aan een kiezel- of keienvariant, maar daar houdt het dan ook op. Maar in Californië kunnen ze tegenwoordig genieten van een wel heel bijzondere strandsoort: eentje bedolven onder de penissen.

De bezoekers van Drakes Beach in Californië worden dezer dagen getrakteerd op een zeldzame vertoning. Het doorgaans normale strand ligt op dit moment namelijk vol met wat veel wegheeft van afgehakte piemels.

Je had het waarschijnlijk al begrepen, maar het gaat hier niet écht om geamputeerde flieters van onfortuinlijke mannen. In werkelijkheid zijn het geen penissen, maar wormen die over heel het strandoppervlak verspreid liggen. Het gaat meer bepaald om exemplaren van de urechis unicinctus, een lepelworm uit de familie Urechidae. De soort huist normaal gezien in de wateren van het Verre Oosten, op de scheidingslijn tussen strand en volle zee, maar kwam door een storm in Californië terecht. In Azië is de worm zelfs een heuse delicatesse die zowel rauw als gekookt wordt gedegusteerd. Maar laat ons eerlijk zijn: voor de onwetende toeschouwer gaat het simpelweg om afgehakte penissen.

This may just be the weirdest thing you've seen today!

Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. 🌊 But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT

— Bay Nature magazine (@BayNature) December 11, 2019