VULKAANUITBARSTING NIEUW-ZEELAND – Politie hoopt vrijdag lichamen van White Island te halen

De politie van Nieuw-Zeeland is van plan om vrijdag de lichamen van de acht vermiste mensen van het eiland Whakaari/White Island te halen. Dat kon ze nog niet doen omdat de vulkaan nog actief is en het dus te gevaarlijk was om het eiland te betreden. In een statement laat de politie weten dat het plan wordt “gefinaliseerd”. De familie van de vermisten zijn op de hoogte gebracht van dat plan.

Volgens experten is er nog seismologische activiteit op de vulkaan waargenomen.

Het officiële dodental na de vulkaanuitbarsting staat momenteel op acht, nadat twee mensen woensdag aan hun verwondingen overleden in het ziekenhuis. Ook de acht vermisten zijn naar alle waarschijnlijkheid overleden. In vier ziekenhuizen in het land worden nog 21 patiënten verzorgd. Onder hen zijn 16 nog in kritieke toestand. Een aantal Australische patiënten zijn per vliegtuig overgebracht naar ziekenhuizen in Sydney.

