Veiligheid opgevoerd na gescheld tegen Britse verkiezingskandidaten

De Britse autoriteiten hebben de veiligheid in veel stembureaus versterkt voor de algemene verkiezingen van vandaag, nadat de politie een tweehonderdtal klachten had geregistreerd over scheldpartijen en pesterijen tijdens de kiescampagne. Stella Creasy, een kandidate van Labour en vrouwenrechtenactiviste in het noordoosten van Londen, wees op gescheld van de anti-abortusgroep CPA (Christian People’s Alliance), die tegen haar opkomt in de verkiezingen. Creasy postte een video van twee stemmenwervers van CPA die haar uitscholden voor “neonazi” die “gelooft in de vernietiging van leven”.

De nationale raad van politiechefs zei gisteren dat de politie van 15 november tot 4 december over heel Groot-Brittannië bijna 200 meldingen had gekregen in verband met de veiligheid van kandidaten. De aangiftes gingen vooral over gescheld, maar ook over lichte schade en pesterijen. Bijna de helft ervan was “voldoende ernstig om als misdrijf te worden behandeld”, zei de politie.

De politie en kiesfunctionarissen gaven kandidaten de raad niet alleen op campagne te gaan, nu scheldpartijen en bedreigingen toenemen in de politieke verdeeldheid over de brexit.

