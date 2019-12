Turkse oud-premier Davutoglu lanceert morgen nieuwe partij

De Turkse oud-premier Ahmet Davutoglu kondigt morgen, drie maanden nadat hij opstapte uit regeringspartij AKP, de naam en het programma van zijn nieuwe politieke partij aan. Davutoglu was jarenlang een bondgenoot van president Recep Tayyip Erdogan. Zijn ontslag uit de partij, in september, was een zware klap voor zowel de president als zijn AKP. Slechte resultaten bij de lokale verkiezingen in maart, vooral in economisch belangrijke steden, wakkerde een al lang sluimerende rebellie binnen de AKP verder aan. In een zeldzame kritiek op de partijlijn legde Davutoglu, in april, de schuld voor de slechte resultaten bij de alliantie met Turkse ultranationalisten. Hij, en andere dissidenten, werden op het matje geroepen, maar in september stapte hij zelf op. Tijdens een persconferentie toen kondigde hij aan dat het “zowel een historische verantwoordelijkheid als een noodzaak” is om een “nieuwe politieke beweging op te richten en een nieuw pad in te slaan”. Volgens Davutoglu heeft de AKP afstand genomen van zijn basisprincipes.

Ook Ali Babacan, die de AKP mee oprichtte, zou binnenkort een nieuwe partij starten. Babacan was vroeger onder meer minister van Economie, van Buitenlandse Zaken en adjunct-premier. Hij stapte in juli op bij de AKP.

