Oppositieleider van de conservatieven neemt ontslag in Canada

De Canadese oppositieleider Andrew Scheer heeft donderdag zijn ontslag ingediend. Scheer was op post sinds mei 2017 en lag onder vuur sinds de verkiezingsnederlaag van zijn partij bij de parlementsverkiezingen van 21 oktober. De Canadese premier Justin Trudeau raakte toen herkozen. “Ik heb deze beslissing genomen omdat dit het beste is voor onze partij”, zei Scheer aan de parlementsleden in het House of Commons, na een fractievergadering van zijn partij. Hij zei ook dat hij aan de nationale raad van de Conservatieve Partij zou vragen om zo snel mogelijk een verkiezing te organiseren om zijn opvolger te kiezen.

Bron: Belga