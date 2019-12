Nieuwe verkiezingen op 2 maart in Israël nadat deadline nieuwe regering niet gehaald is

In Israël zijn de partijen er niet in geslaagd om een regering te vormen tegen middernacht. Daarmee is de deadline niet gehaald en stevent het land af op nieuwe verkiezingen. Het is al de derde keer in minder dan een jaar tijd dat de Israëli’s naar de stembus trekken. Het debat in het parlement werd ook na middernacht verdergezet, maar de Knesset heeft het proces al opgestart om zichzelf te ontbinden. Daarvoor moet er nog twee keer over de zogeheten “ontbindingswet” gestemd worden. Die werd al in een eerste lezing goedgekeurd, maar er volgen nog twee rondes. Verwacht wordt dat de wet donderdagochtend vroeg in werking zal treden.

Er werd al vastgelegd dat de nieuwe verkiezingen op 2 maart zullen plaatsvinden.

Bron: Belga