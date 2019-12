Minstens acht doden bij brand in fabriek in Bangladesh

Minstens acht arbeiders zijn omgekomen bij een brand in een plasticfabriek in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Dat hebben de autoriteiten gisteren bekendgemaakt. Zeven van de slachtoffers overleden in het ziekenhuis waar ze waren binnengebracht met zware brandwonden. De brandweermannen vonden in het gebouw het lichaam van een ander slachtoffer. Nog eens 35 andere arbeiders raakten gewond.

Het duurde twee uur om het vuur onder controle te krijgen.

De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een gaskachel en het vuur kon zich snel verspreiden nadat het in contact kwam met ontvlambare producten die in de fabriek gebruikt worden. Er is een onderzoek geopend naar het incident.

De fabriek produceert onder meer plastic wegwerpborden en -bekers.

Bron: Belga