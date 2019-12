Minder migranten via westelijke en centrale route naar Europa

Sinds begin dit jaar is het aantal gedetecteerde migranten dat via de westelijke en centrale route over de Middellandse Zee is aangekomen in Europa gedaald, terwijl het aantal dat via de oostelijke route aankwam opvallend is gestegen. Dat blijkt vandaag uit gegevens van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex. De instroom via de voornaamste migratieroutes naar Europa lag in de maand november met 14.400 migranten 25 procent lager dan in oktober. De totale instroom van de afgelopen elf maanden daalde met 10 procent, tot 124.600.

De aankomst via de Egeïsche Zee nam in november dan wel af met 20 procent, maar dat was vooral te wijten aan het slechte weer. Over de periode van de eerste elf maanden van dit jaar kwamen meer dan 74.100 mensen via de oostelijke Middellandse Zee-route, wat neerkomt op een stijging van 42 procent tegenover 2018.

In de westelijke Balkan, weg van de zee dus, werd in november meer dan 1.900 keer de grens illegaal overgestoken. In de eerste elf maanden van 2019 gebeurde dat meer dan 10.600 keer, meer dan het dubbel dan het jaar voordien.

Via de centrale Middellandse Zee-route – vooral Italië – kwamen zo’n 1.200 migranten, wat bijna de helft minder is dan in oktober. De eerste elf maanden van dit jaar waren dat er zo’n 13.200, ook bijna de helft minder dan in 2018. Via de westelijke Middellandse Zee-route – vooral Spanje – kwamen met 950 mensen in november 80 procent minder migranten aan, vergeleken met oktober. Bekeken over heel 2019 tot nu toe waren dat er zo’n 22.000, wat minder dan de helft is dan in dezelfde periode vorig jaar.

bron: Belga