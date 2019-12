Maar 28 procent personeel Vlaamse gevangenissen daagt op

De staking in de gevangenissen, die gisteravond om 22.00 uur begon, wordt goed opgevolgd. Voor de ochtendshift is in Vlaanderen maar 27,69 procent van het personeel opgedaagd, zo blijkt uit cijfers van de FOD Justitie. Afgelopen nacht zijn 37 politieagenten naar de gevangenissen gestuurd om bij te springen, ’s ochtends waren dat er 58. Vooral in de gevangenissen van Brugge (19,10 procent), Hasselt (17,24 procent), Leuven Centraal (14,71 procent), Merksplas (20,63 procent) en Sint-Gillis (12,82 procent) kwamen weinig personeelsleden opdagen.

De twee grootste vakbonden, ACV en ACOD, zijn misnoegd dat de regering-Michel “voortdurend heeft gesnoeid in de werkings- en personeelsbudgetten van het gevangeniswezen”. Ze wijzen op aanhoudende problemen, zoals het personeelstekort, de overbevolking, gebrekkige infrastructuur en de minimale dienstverlening die Geens wil invoeren in de gevangenissen. Ze willen alvast een “duidelijk signaal” geven aan de volgende federale regering.

In de Vlaamse gevangenissen loopt de staking vandaag om 22.00 uur af, aan Franstalige kant kan ze tot morgenochtend om 6.00 uur duren.

bron: Belga