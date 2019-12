Kinderrechtencommissaris reageert opgelucht op beslissing kortgedingrechter

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens reageert opgelucht na het vonnis van de kortgedingrechter over tien kinderen van Syriëstrijders. De rechtbank besliste gisteren dat de Belgische regering hen consulaire bijstand moet verlenen. Vrijens hoopt dat ons land daar snel werk van maakt: “Elke dag dat er langer gewacht wordt, is een potentieel risico.” De Belgische regering moet aan tien kinderen van Syriëstrijders consulaire bijstand verlenen en hen identiteits-, administratieve of reisdocumenten bezorgen die hen in staat stellen om onder begeleiding vanuit Syrië naar België te reizen en regelmatig België binnen te komen, besliste de Brusselse kortgedingrechter. Die legde de Belgische staat ook een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens hoopt dat er nu verdere stappen gezet worden om de Belgische kinderen die in levensgevaar zijn terug te halen. “Volgens de laatste cijfers waarover wij beschikken zitten in de kampen nog een 40-tal kinderen. Het gaat om heel jonge kinderen, een meerderheid jonger dan vijf, die zwaar ondervoed zijn en getuige geweest zijn van oorlogsgeweld. In die kampen is het bovendien bijzonder onveilig.”

Vrijens is dan ook opgelucht en hoopt dat de kinderen zo snel mogelijk worden teruggehaald. “Wij pleiten daar al een hele tijd voor. De situatie is zeer acuut. Er is geen tijd. Elke dag dat er langer gewacht wordt, is een potentieel risico.”

bron: Belga