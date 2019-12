Honderdtal ACV-militanten voert actie aan kabinet Geens

Voor het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), aan de Waterloolaan in Brussel, voeren sinds 10.30 uur een honderdtal militanten van de christelijke vakbond ACV actie. Het protest kadert in de 24 urenstaking in alle gevangenissen die sinds gisteravond 22 uur loopt. Tot de 24 urenstaking is opgeroepen door ACV en het socialistische ACOD, de grootste twee vakbonden bij het gevangenispersoneel. De liberale vakbond VSOA heeft niet actief opgeroepen tot deelname, omdat de timing wegens de regering in lopende zaken en de aanslepende federale regeringsvorming “niet opportuun” is.

De stakers klagen aan dat er geen vordering komt in een aantal probleemdossiers, zoals de overbevolking van de gevangenissen. “Momenteel bedraagt de gevangenisbevolking 10.883, terwijl de capaciteit op 9.215 ligt”, zegt Frank Conings van ACV. Daarnaast slepen ook het personeelstekort en de gebrekkige infrastructuur aan. “Wij vragen al langer om de job aantrekkelijke te maken”, aldus Conings. “Justitie heeft zich kapot bespaard en heeft nu geen middelen om de benodigde moderniseringen door te voeren.”

Rond de middag wordt een delegatie van ACV ontvangen door minister Geens op zijn kabinet. Van dat gesprek verwacht Conings niet veel. “Het gaat om een minister in lopende zaken”, zegt hij. “Met deze actie willen we eigenlijk een dubbele boodschap sturen: een naar Geens en een naar de volgende federale regering.”

Terwijl ACV in Brussel actievoert, hebben militanten van ACOD stakingsposten opgezet in de gevangenissen van Brugge, Hasselt, Turnhout en Oudenaarde. Om 14 uur organiseren beide bonden een gezamenlijke persconferentie op de hoofdzetel van ACOD in Brussel.

bron: Belga