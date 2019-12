Greenpeace voert actie aan Europese instellingen voor doortastend klimaatbeleid

Milieuorganisatie Greenpeace voert vandaag actie aan de Europese instellingen om bij de start van de EU-top over het klimaat een doortastend klimaatbeleid te eisen. Een dertigtal activisten heeft het gebouw van de Europese Raad beklommen om er een grote banner op te hangen. Aan het gebouw hebben zich 62 actievoerders verzameld uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Slovakije en Zwitserland, onder wie 29 klimmers. Zij bedekken het gebouw van de Europese Raad met gigantische spandoeken met rode en gele vlammen. Bij het beeld van de vlammenzee horen ook noodsignalen, een brandsirene en rook.

Greenpeace heeft geen toestemming gekregen voor de actie. De politie is aanwezig en de actievoerders hebben zich moeten identificeren, maar rond 07.15 uur werd nog niemand opgepakt, zegt woordvoerster Sarah Jacobs. De actievoerders blokkeerden donderdagochtend ook even de Jubelparktunnel om het gebouw te kunnen beklimmen, maar het verkeer is ondertussen hersteld, aldus de woordvoerster. Brussel Mobiliteit laat weten dat door de actie een tijdlang alle tunnels tussen de Tervuren- en de Jubelparktunnel richting het centrum afgesloten moesten worden.

De actie vindt plaats een dag na de publicatie van de European Green Deal, die volgens Greenpeace ambitieus is, maar niet ver genoeg gaat. “Ons huis, de planeet dus, staat in brand, en nog doen onze politici niets om het vuur te blussen”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace België. “De staats- en regeringsleiders die vandaag in Brussel samenkomen, zullen klimaatdoelstellingen voor 2050 bespreken. Maar tegen dan zijn zij al lang vertrokken. We mogen hen niet laten wegkomen met dit soort vage beloftes voor de verre toekomst.”

bron: Belga