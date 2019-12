FBI onderzoekt schietpartij in Jersey City als binnenlands terrorisme

De Amerikaanse politie beschouwt de schietpartij van dinsdag in Jersey City, waarbij een Joodse supermarkt geviseerd werd, als een daad van binnenlands terrorisme. Dat zeggen de Amerikaanse autoriteiten donderdag. Bij de schietpartij kwamen zes personen om het leven, onder wie een politieagent en de twee schutters. “De bewijzen lijken aan te geven dat het om een haatmisdaad gaat”, zei openbaar aanklager Gurbir Grewal op een persconferentie. “Ik kan bevestigen dat we deze zaak onderzoeken als mogelijke daden van binnenlands terrorisme, aangevuurd door antisemitisme en vijandigheid tegen ordehandhaving.”

Grewal zegt dat berichten op sociale media worden onderzocht om meer te weten te komen over de motieven van de daders. Hij zei dat de twee schutters, David Anderson (47) en Francine Graham (50) “interesse toonden” in de Black Hebrew Israelites, die bekendstaan als een haatgroep. Formele banden zijn er vooralsnog niet, zegt Grewal.

bron: Belga