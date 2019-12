Europees Parlement wil dat leiders zich uitspreken over Malta

Het Europees Parlement heeft in een brief aan Europese Raadsvoorzitter Charles Michel gevraagd dat de staatshoofden en regeringsleiders zich op hun top in Brussel zouden uitspreken over Malta. Daar heeft het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia grote twijfel gezaaid over het functioneren van de rechtsstaat.

Sassoli bezorgde Michel vandaag een brief van de voorzitter van de bevoegde parlementscommissie. “Het is belangrijk voor de regeringsleiders om een standpunt in te nemen”, zo staat in de brief. “De Europese instellingen hebben de verantwoordelijkheid om de Europese waarden te handhaven.”

Een delegatie van de parlementscommissie was vorige week naar Malta afgereisd en had er “ernstige gebreken en bedreigingen voor de rechtsstaat” aangetroffen. Die hebben “rechtstreeks te maken met de integriteit van het moordonderzoek en mogelijke politieke tussenkomsten”.

Caruana Galizia werd in 2017 met een autobom om het leven gebracht. In het onderzoek naar de moord op de journaliste, die onderzoek deed naar corruptie, wijst de aangeklaagde zakenman Yorgen Fenech met de vinger naar Keith Schembri, de voormalige stafchef van de socialistische premier Joseph Muscat. De oppositie en de familie van de journaliste betichten Muscat ervan dat hij is tussengekomen om zijn kabinetschef te beschermen.

Muscat, die vandaag op de Europese top aanwezig is, heeft aangekondigd dat hij op 12 januari zal aftreden. De Europarlementsleden vinden echter dat hij onmiddellijk moet opstappen. Uitstel brengt volgens hen het risico met zich mee dat het onderzoek “gecompromitteerd” wordt. “Het onderzoek heeft een cruciaal moment bereikt, en elk risico op politieke of andere tussenkomsten moet categoriek uitgesloten worden”, luidt het.

Volgens een Europese bron ontving Michel ook een brief van de zoon van Caruana Galizia. In zijn antwoord toonde de Belgische oud-premier zich “diep geschokt door de moord”. Hij verzekerde hem dat de “Europese Unie, haar instellingen en agentschappen alles doen wat in hun macht ligt om te garanderen (…) dat gerechtigheid zal geschieden”. Michel heeft ook aangeboden om de familie te bezoeken tijdens een volgend bezoek aan Malta.

Officieel staat de situatie op Malta niet op de agenda van de top. De Nederlandse premier Mark Rutte zou het wel “sjiek” vinden als Muscat de situatie in zijn land zelf aan de orde zou stellen.

bron: Belga