Europa League – Standard vecht voor waterkansje op kwalificatie tegen Arsenal, Gent gaat voor groepswinst

Donderdagavond staat voor zowel Standard als AA Gent de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League op het programma. Het uitgangspunt kan voor beide teams echter nauwelijks meer verschillend zijn. Gent staat met negen punten op kop in groep I en is al zeker van Europese overwintering. Standard telt in groep F zeven punten en moet hopen op een mirakel om zich nog te kwalificeren voor Europees voetbal na Nieuwjaar. Gent verzekerde zich twee weken geleden met een felbevochten 0-0 bij Saint-Etienne al van haar ticket voor de zestiende finales van de Europa League. De Buffalo’s begonnen eind juli in de tweede voorronde aan hun Europees avontuur, en legden sindsdien een uitermate sterk parcours af. Vooral de 4/6 in de groepsfase tegen favoriet Wolfsburg deed vele waarnemers verstommen. In hun slotduel donderdag (om 21u) in de Ghelamco Arena, tegen rode lantaarn Oleksandriya, staat – behalve de eer – enkel nog de groepswinst op het spel. Gent telt als leider voorlopig één punt meer dan eerste achtervolger Wolfsburg, dat op de slotspeeldag gastheer speelt voor Saint-Etienne.

In Luik is de spanning donderdagavond (om 18u55) dan weer veel groter. De Rouches zijn voorlopig derde in hun poule met zeven punten, twee minder dan nummer twee Frankfurt. De Duitsers zijn duidelijk in het voordeel. Ze ontvangen op de laatste speeldag het Portugese Vitoria Guimaraes, de al uitgeschakelde rode lantaarn met twee punten. Standard treft op Sclessin groepsleider Arsenal (10 ptn). De Londenaars hebben aan een punt in Luik voldoende voor kwalificatie, maar de youngsters van interimmanager Freddie Ljungberg gaan altijd en overal voor de zege en zullen dat ook op Sclessin willen doen. De Gunners werken hun groepsfase af met een tweede team – de Premier League primeert duidelijk in Engeland – maar verkochten Standard in de heenwedstrijd in het Emirates Stadium wel een 4-0 pandoering. Het wordt dus opletten voor de manschappen van coach Michel Preud’homme. Standard is bij – het onwaarschijnlijke scenario van – een zege met vijf doelpunten verschil altijd zeker van de volgende ronde. Bij een andere uitslag is het hopen op een misstap van Frankfurt tegen Guimaraes.

bron: Belga