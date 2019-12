Europa League – Basaksehir wipt Mönchengladbach; ook AS Roma, Porto en Rangers zijn door

AS Roma, Porto, Rangers, Basaksehir en Ludogorets hebben zich donderdagavond op de laatste speeldag in de groepsfase van de Europa League geplaatst voor de knock-outfase. Borussia Mönchengladbach, de leider in de Duitse Bundesliga, is het grootste kind van de rekening. Bij Wolverhampton droeg Leander Dendoncker met een doelpunt bij aan een ruime zege tegen Besiktas. Na vijf rondes lag nog niets vast in groep G. Rangers en Porto stonden er het best voor, maar ook Young Boys Bern en Feyenoord maakten nog kans op een verlengd verblijf in de Europa League. Porto hield na een knotsgekke eerste helft echter de punten thuis tegen Feyenoord (3-2). Rangers maakte het zich met een owngoal en rode kaart tegen Young Boys nog moeilijk, maar de Schotse ploeg van Steven Gerrard stoot na een gelijkspel (1-1) voor het eerst in acht jaar wel door in Europa. Porto wipt in extremis nog over Rangers naar de eerste plek.

Ook in groep J waren nog verschillende scenario’s mogelijk. AS Roma kroop door het oog van de naald, want speelde voor eigen publiek 2-2 gelijk tegen het bescheiden en al uitgetelde Wolfsberg. Basaksehir pleegde een coup in Mönchengladbach door een 1-0 achterstand nog in extremis om te buigen in 1-2 winst. De Turken gaan als groepswinnaar de loting in, ook AS Roma overleeft de groepsfase. De Europese campagne van de Borussen zit erop.

Ludogorets en Ferencvaros maakten in Bulgarije onderling uit wie de tweede plek zou claimen in poule H. Lukoki (24.) trapte de thuisploeg op voorsprong, maar Signevich (90.+5) bracht Ferencvaros langszij (1-1). Dat was echter onvoldoende voor de Hongaren om door te stoten. Het al geplaatste Espanyol leed zijn eerste groepsnederlaag tegen rode lantaarn CSKA Moskou (0-1). De groepswinst van de Spanjaarden kwam niet meer in gevaar.

Manchester United en AZ Alkmaar hadden hun ticket voor de zestiende finales al op zak. De inzet voor hun onderlinge duel op Old Trafford was de eerste plek in poule L. Met Stijn Wuytens tussen de lijnen moest AZ na de pauze het hoofd buigen voor de Mancunians. Young (53.), Greenwood (58. en 64.) en Mata (62.) telden de Nederlandse ploeg uit. Partizan legde Astana in een overbodig duel over de knie met 4-1.

Ook in groep K waren de kaarten al geschud. Braga en Wolverhampton stoten door, maar de groepswinst stond nog wel op het spel. De Wolves deden tegen Besiktas wat ze moesten doen. Na de invalbeurt van uitblinker Jota (58., 63. en 69.), die een hattrick scoorde, werden de Turken van de mat gespeeld: 4-0. Tussendoor kopte ook Leander Dendoncker (67.) zijn derde van het seizoen binnen. Maar ook Braga won in Bratislava (2-4) en gaat zo maandag als reekshoofd de loting voor de zestiende finales van de Europa League in.

