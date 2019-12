Europa League – Arsenal-coach Ljungberg looft weerbaarheid van zijn jonge ploeg

Een jeugdig Arsenal keerde donderdagavond tegen Standard op Sclessin terug van een 2-0 achterstand om alsnog een gelijkspel in de wacht te slepen. De Gunners stelden zo de winst in groep F veilig. Interim-trainer Fredrik Ljungberg was na de partij in Luik vooral te spreken over de mentale weerbaarheid van zijn spelers. In een doelpuntloze eerste helft kon Standard rekenen op een uitstekende doelman Arnaud Bodart. “We waren beter dan de thuisploeg. Met enkele schoten op doel hadden we een doelpunt verdiend, maar de keeper was heel sterk”, aldus Ljungberg, die na het ontslag van Unai Emery twee weken geleden het roer overnam bij Arsenal.

Na de pauze incasseerde de Londense topclub doelpunten van Samuel Bastien (47.) en Selim Amallah (69.). “Ik ben heel trots op wat mijn spelers nadien hebben laten zien. Ze bleven ondanks de score (2-0, red) goed voetballen op dit slechte veld. Dankzij twee knappe doelpunten kwamen we langszij. En we hadden zelfs nog kunnen winnen als we dat derde doelpunt maken”, zegt Ljungberg, die tussen 1998 en 2007 zelf voetbalde voor Arsenal.

Het was uiteindelijk de achttienjarige Nigeriaan Bukayo Saka die de Gunners over de streep trok met een assist en een doelpunt. “Hij speelde niet op zijn geliefkoosde positie, maar werkte wel de perfecte wedstrijd af. Wat een ongelooflijk talent”, sprak de Zweed zijn bewondering uit. “We zijn genoodzaakt om zoveel jonge spelers op te stellen, maar dat is alleen maar goed voor de toekomst. De ervaring zal wel komen. Ik wilde hen hier in Luik een kans geven om zich te tonen. Het was een gokje. Gelukkig pakte het goed uit.”

bron: Belga