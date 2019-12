Dader van aanslag op drie militairen in 2015 in Nice veroordeeld tot dertig jaar cel

De man die in februari 2015 in Nice drie militairen probeerde te vermoorden met een mes is donderdag in Parijs veroordeeld tot dertig jaar cel. De aanslag vond minder dan een maand na de aanslagen op de redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo en supermarkt Hyper Cacher plaats. Het speciale hof van assisen bepaalde ook dat de veroordeelde minstens twee derde van zijn straf moet uitzitten. De man, Moussa Coulibaly, is 35 jaar, is “al jaren geradicaliseerd” en heeft “weinig of geen spijt” van de feiten, klonk het.

De geradicaliseerde delinquent, die nog maar net was uitgezet uit Turkije, verwondde op 3 februari 2015 in een drukke winkelstraat in Nice twee militairen met een lang mes voor een Joods gemeenschapscentrum. Hij kon overmeesterd worden door een derde militair.

Bron: Belga