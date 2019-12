Britse verkiezingen – Stembussen zijn gesloten

In het Verenigd Koninkrijk zijn de stembussen gesloten. De Britten konden vanaf 8 uur tot 23 uur onze tijd stemmen, en dat voor de derde keer in vijf jaar tijd. De eerste exitpolls worden snel verwacht. Het resultaat zal cruciaal zijn voor het verdere verloop van de brexit. Halen de Conservatieven van Boris Johnson een absolute meerderheid van 326 zetels in het Lagerhuis, dan kan de premier zijn brexitakkoord met de Europese Unie door het parlement krijgen en de Britten op 31 januari 2020 uit de EU loodsen. Oppositiepartij Labour is de grote uitdager. Partijleider Jeremy Corbyn belooft een nieuwe deal met de EU, gevolgd door een nieuw referendum over de brexit.

Op de volledige resultaten is het wellicht nog wachten tot vrijdagochtend, al kunnen de eerste exitpolls al wat duidelijkheid scheppen. Die worden meteen na het sluiten van de stemlokalen verwacht.

bron: Belga