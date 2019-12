Bosbranden dit jaar goed voor 6.375 megaton CO2-uitstoot

Tussen 1 januari en 30 november 2019 is wereldwijd ongeveer 6.375 megaton CO2 uit bosbranden vrijgekomen in de atmosfeer. Dat blijkt uit cijfers van de atmosfeermonitoringdienst van Copernicus (CAMS), die de intensiteit en uitstoot van bosbranden wereldwijd volgt. “Wetenschappers tonen aan dat 2019 uitzonderlijke activiteit leverde, zowel qua intensiteit als uitstoot”, luidt het in een persbericht. De wetenschappers van het CAMS volgen het hele jaar door de activiteit van bosbranden over de hele wereld en maken zo schattingen van de uitstoot via het Global Fire Assimilation System (GFAS).

Natuurbranden zijn overal ter wereld gebruikelijk, waarbij sommige regio’s in bepaalde perioden van het jaar brandgevoelig zijn. Branden kunnen verantwoordelijk zijn voor een veel grotere luchtvervuiling dan industriële emissies, en kunnen een combinatie van deeltjes, koolmonoxide en andere vervuilende stoffen produceren die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid voor al het leven op de planeet.

CAMS becijferde dat er tussen 1 januari en 30 november 2019 wereldwijd ongeveer 6.375 megaton CO2 uit bosbranden in de atmosfeer is vrijgekomen. “Velen hebben de krantenkoppen over de hele wereld gehaald, waaronder de Amazonebranden, de Indonesische branden, de Arctische bosbranden en de Australische bosbranden. Maar sommige minder bekende branden hadden ook een aanzienlijk effect op het milieu en de luchtkwaliteit, onder andere in Colombia, Venezuela, Syrië en Mexico.”

“Het is een zeer druk jaar geweest voor CAMS met betrekking tot het monitoren van bosbranden”, zegt Mark Parrington, senior scientist bij CAMS. “Het hele jaar door hebben we de intensiteit van de branden en de rook die ze over de hele wereld uitstoten nauwlettend in de gaten gehouden en hebben we soms een aantal uitzonderlijke brandactiviteiten meegemaakt, zelfs op plaatsen waar we zouden verwachten dat er op bepaalde punten van het jaar branden zouden uitbreken, is een aantal van de activiteiten verrassend.”

CAMS verwijst onder meer naar de natuurbranden in de poolcirkel, die het “ongekend in termen van locatie, schaal en duur” noemt. Uit CAMS-gegevens blijkt ook dat de Australische bosbranden, die in september begonnen en begin november in intensiteit toenamen, in bepaalde regio’s “ongeëvenaard waren in vergelijking met de voorgaande 16 jaar”.

bron: Belga