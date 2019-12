Bosbranden Australië – Australische premier erkent bezorgdheid van inwoners van Sydney

De premier van Australië, Scott Morrison, heeft donderdag de rook die boven miljoenenstad Sydney hangt “verontrustend” genoemd. Die rook komt van de bosbranden die al een maand lang woeden in de staat New South Wales. Het is de eerste keer dat Morrison zich uitlaat over de luchtkwaliteit. “Ik woon bij wijze van spreken al bijna mijn hele leven in Sydney en de rook die van de branden komt, is inderdaad zeer verontrustend voor de inwoners”, erkende de premier.

Woensdagavond kwamen in de stad zeker 15.000 mensen op straat om klimaatmaatregelen te eisen. Volgens wetenschappers zijn de bosbranden in de regio feller dan andere jaren als gevolg van de aanhoudende droogte en de klimaatverandering. Maar Morrison, een verdediger van de Australische mijnindustrie, zei altijd dat er geen verband is tussen de bosbranden en het klimaat.

Donderdag erkende hij wel dat het een van de factoren is. “We weten allemaal dat klimaatverandering, samen met andere factoren, bijdraagt aan wat er vandaag gebeurt”, aldus Morrison. Verder zei hij de bezorgdheid van de bevolking te begrijpen. In de stad wonen meer dan vijf miljoen mensen en ze is daarmee de dichtstbevolkte van het land.

Het land wordt elk jaar geteisterd door bosbranden, maar dit jaar zijn die opvallend vroeg begonnen en krijgt de brandweer ze niet onder controle.

