Artsen en klanten eisen gezondere werkomstandigheden voor poetshulpen

Bijna 800 academici, artsen, zorgkundigen en andere klanten van dienstenchequebedrijven hebben een petitie ondertekend die vraagt om gezondere werkomstandigheden voor de meer dan 140.000 poetshulpen in ons land. In een open brief roepen de initiatiefnemers op tot meer ergonomische werkomstandigheden en betere opvolging van de poetshulpbedrijven. “Ook als klanten zijn we bezorgd over de gezondheid van onze huishoudhulp, maar vaak zijn we niet voldoende geïnformeerd over de risico’s en de belastende werkomstandigheden van onze huishoudhulp”, klinkt het in de open brief.

Vorige maand staakten de poetshulpen uit de dienstenchequesector voor meer loon. Uit cijfers blijkt dat 72 procent minder dan 30 uren per week werkt, omdat de job te zwaar is, zowel fysiek als mentaal. Verschillende studies van het ABVV en de VUB tonen dat 70 tot 84 procent van de bevraagde poetshulpen klachten aan spieren en gewrichten of rug heeft. Ook liggen longziektes vaker aan de oorzaak van overlijden bij poetshulpen dan in de gemiddelde bevolking door de blootstelling aan de vele chemische stoffen in schoonmaakproducten.

Onvoldoende rustpauzes en het gebrek aan een opleiding behoren ook tot de klachten, net als eenzaamheid, te weinig ondersteuning, tijdsdruk en stress.

“De grote meerderheid van de gezondheidsproblemen waarmee huishoudhulpen af te rekenen krijgen, zijn te voorkomen. Wanneer werknemers klachten ontwikkelen en het werk niet langer aankunnen, weigert de werkgever vaak aangepast werk te voorzien”, klinkt het.

Er worden wel degelijk inspanningen geleverd door de werkgevers om de job werkbaar te maken, aldus de initiatiefnemers. Toch zijn het wettelijk kader en de richtlijnen die de werkgever dient na te leven nog erg vaag, wat de deur openzet tot laksheid en zelfs misbruik door de dienstenchequebedrijven.

De ondertekenaars vragen om meer ergonomische werkomstandigheden door veilige poetsproducten en opleidingen aan te bieden. Daarnaast roepen ze de poetshulpbedrijven op om regelmatige controles uit te voeren bij een nieuwe werkplek van een poetshulp en klanten te informeren over het correcte takenpakket. Ook vragen ze om de periodieke opvolging van een arbeidsgeneeskundige en specifieke aandoeningen waar poetshulpen vaak mee te maken krijgen, te erkennen als beroepsziektes.

bron: Belga